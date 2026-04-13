En el marco del Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril, el Hospital Marcial Quiroga inició una ambiciosa campaña de concientización y prevención. Los servicios de Otorrinolaringología (ORL) y Fonoaudiología trabajarán de manera conjunta durante los meses de abril y mayo para ofrecer asistencia gratuita y educación sobre la salud vocal a todos los sanjuaninos.

El objetivo central de la iniciativa es disminuir las tasas de morbimortalidad por patologías laríngeas, como el cáncer de laringe, mediante la detección temprana. Además, se busca instruir a profesionales que utilizan la voz como herramienta de trabajo, docentes, periodistas, locutores y cantantes, sobre la importancia del entrenamiento vocal.

Exámenes gratuitos: cómo acceder

A partir del 16 de abril, todos los jueves y viernes de los meses de abril y mayo se realizarán exámenes fibrolaringoscópicos y acústicos de la voz. Estos estudios permitirán detectar patologías como nódulos, parálisis cordal o disfonías funcionales.

Para acceder a estos exámenes gratuitos, los interesados deben solicitar turno previo comunicándose al teléfono 4324818 (Servicio de Fonoaudiología). Las consultas se llevarán a cabo en el consultorio de ORL del nosocomio.

Cronograma de actividades

La campaña no solo será asistencial, sino también artística y científica:

17 de abril (12:00 hs): Intervención del Taller Coral Juvenil de la UNSJ en el hall central del hospital. En simultáneo, se brindarán charlas sobre higiene vocal en las salas de espera.

24 de abril (10:00 hs): Jornada científica médica-fonoaudiológica destinada a docentes en el SUM El Palomar (25 de mayo 1920 oeste). La inscripción se realiza vía formulario online.

La disfonía como enfermedad profesional

Desde el hospital remarcaron la necesidad de difundir la disfonía como una enfermedad profesional. La campaña busca que la población identifique síntomas frecuentes que ameriten una consulta especializada y que los trabajadores aprendan a cuidar su salud para evitar lesiones crónicas.

“Educar en la consulta temprana es prevenir”, señalaron desde la organización, invitando a toda la comunidad a participar de las actividades y aprovechar la oportunidad de realizarse un diagnóstico oportuno que brinde tranquilidad sobre su salud vocal.