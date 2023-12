La mega pelea de UFC que podría hacer volver antes a Israel Adesanya

Israel Adesanya podría regresar a la acción más pronto de lo que se pensaba inicialmente. El dos veces campeón de Peso Mediano de UFC ha estado en una pausa autoimpuesta desde que perdió su título ante Sean Strickland en UFC 293 en septiembre pasado, lo que llevó a especulaciones de que podría ausentarse hasta 2027. Sin embargo, en una reciente entrevista con iFL TV, aclaró que estaba exagerando y bromeó sobre un regreso más temprano.

"En este momento, estoy tomando mi tiempo. En mis últimas peleas, tuve cuatro en 14 meses como campeón de UFC. Eso es inaudito. Yo era el campeón, no solo el luchador más activo de la liga. Así que la vida me ha obligado a tomarme un descanso y lo haré, pero me verán pronto. Dije 2027, y algunos realmente pensaron que lo decía en serio, pero ya verán", expuso Adesanya.

Después de ganar un título interino en 2019, Israel se convirtió rápidamente en una de las estrellas más destacadas de UFC al derrotar a Robert Whittaker en una pelea de unificación. Defendió con éxito el campeonato de Peso Mediano cinco veces consecutivas antes de sufrir dos derrotas en sus últimas tres peleas, dividiendo una serie con su viejo rival Alex Pereira y luego perdiendo sorprendentemente ante Strickland.

¿Vuelve antes?

Aunque no se sabe aún contra quién planea pelear Israel Adesanya si regresa al octágono en 2024, el contendiente invicto Khamzat Chimaev ha expresado su interés. "The Wolf" publicó de manera críptica en Instagram, mostrando una imagen de su reciente victoria sobre Kamaru Usman y otra imagen de "The Last Stylebender", sugiriendo que estaría dispuesto a asumir el desafío.

Días atrás, el propio Israel Adesanya comunicó lo siguiente en su canal de YouTube oficial: "Estos Peso Mediano pueden ponerse de rodillas y darme las gracias porque he sacado a este hombre de allí. Si no, tendrían que lidiar con él una y otra y otra vez, todos ustedes. Dudo que alguno de ustedes quiera pelear con este tipo. Lo hice cuatro veces, pero lo tuve solo en una".