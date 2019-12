La Mesa de Enlace rechazó las medidas oficiales pero reafirmó el camino del diálogo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reafirmó hoy su "contundente rechazo" a los derechos de exportación, al tiempo que ratificó su "compromiso con el diálogo" en la búsqueda de entendimientos.



Así lo hicieron saber los integrantes de la denominada Mesa de Enlace en un comunicado difundido al concluir la reunión que mantuvieron en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en la que analizaron las medidas publicadas el fin de semana en el Boletín Oficial.



En el comunicado, las entidades del campo consignaron haber mantenido un encuentro esta tarde con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.



Ante la consulta de Télam, desde la cartera agropecuaria se limitaron a informar que "no" hubo tal encuentro.



Las entidades del campo adoptaron de esta forma una postura diferenciada respecto a los planteos formulados durante las últimas horas por productores rurales de distintas provincias, que postulan la necesidad de salir a manifestar su descontento con la medida a la vera de las rutas, como sucedió con la sanción de la Resolución 125, en 2008.



El sábado pasado, a través del decreto 37/2019 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional cambió el esquema de retenciones, al dejar sin efecto el limite de cuatro pesos por dólar de retención, y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.



Ese esquema fue dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri el 3 de septiembre de 2018, en el que se dejó la puerta abierta a la posibilidad de fijar en el 30% los derechos de exportación de la soja, entre otros productos.



El titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, recordó que en su momento, las entidades del campo “advirtieron a los funcionarios de Cambiemos que con esa norma estaban dando una llave enorme al Poder Ejecutivo y al futuro gobierno para subir las retenciones”.



Al ser consultado por la prensa sobre la palabras del presidente Alberto Fernández respecto a que esto no era un aumento de la retenciones, Pelegrina dijo que el gobierno “claramente usa el paquete de mediaciones de facultades anterior” y que lo que las entidades están poniendo a modo de alerta es el impacto que va a tener sobre la próxima campaña.



“Vamos a dejar de percibir en el sector US$ 18.000 millones por esta medida”, sostuvo el titular de la SRA.



El comunicado de la denominada Mesa de Enlace, que fue leído por el titular de CRA, Jorge Chemes, ratificó “el contundente rechazo a los derechos de exportación, por considerarlos un mal impuesto, que no tiene en cuenta la realidad de los productores, desincentiva la inversión y reduce la competitividad de las exportaciones”.



No obstante, las entidades "reiteraron su compromiso con el diálogo en la búsqueda de entendimientos, tras el paso en falso que significó la publicación de una medida inconsulta y aislada".



"Al respecto, destacaron la necesidad de conocer el paquete completo de medidas económicas y productivas en el marco de la Ley de Emergencia que el gobierno enviará al Congreso u otras medidas que puedan tomarse, y el esfuerzo que se le solicitará a los distintos sectores para sobrellevar la crisis", resaltó el presidente de CRA.



En la reunión, que se llevó a cabo en la sede de CRA, estuvieron presentes Chemes; el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el líder de Coninagro, Carlos Ianizzotto y Pelegrina, por la SRA.



Por el lado de la Federación Agraria, su presidente, Carlos Achetoni, anticipó a Télam la postura que finalmente primó en la reunión de la Mesa de Enlace: "Es muy pronto para prender fuego, creo que la Argentina necesita un momento de tranquilidad", dijo el federado.



"Nuestros productores están comprometidos y que esto lo tienen que entender desde el Gobierno, hay sectores por debajo de la línea de la pobreza pasándolo mal, dentro de ellos están muchos de nuestros productores", remarcó Achetoni.