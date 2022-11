Los trabajadores mineros jerárquicos, que se agrupan en ASIJEMIN, buscan no pagar ganancias y pidieron "que busquen donde realmente hay ganancias". Para eso, a través de la Mesa del Salario, presentaron un proyecto de ley que los deje afuera de este impuesto".

El sindicato hace referencia a 3 puntos claves para exceptuarse. El proyecto de ley 5675-D-2022 que fue firmado por Sergio Palazzo y los diputados de origen sindical, estipula que sean eximidos los trabajadores que no superen cinco veces el valor de la Canasta Total, cifra equivalente a $641.070.

Publicidad

Se toma como punto de partida el mayor de los valores entre el Salario Mínimo Vital y Móvil ($47.850), y la Canasta Total del Hogar Tipo 2 ($128.214,11). El proyecto de ley, también exceptúa del cálculo para tributar a los siguientes rubros: antigüedad, zona desfavorable, adicionales por turno, horas extras, adicional función o por responsabilidad jerárquica y fallo de caja.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, se suman los bonos de productividad, bonificaciones, gratificaciones o conceptos de similar naturaleza hasta el 40% de la ganancia no imponible para salarios que no superen 15 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil u 8 veces el valor de la Canasta Total del Hogar Tipo 2. Es decir, para los salarios que no superen los $1.025.712,88.

Por último, el proyecto exceptúa del pago del impuesto a las ganancias a todos los jubilados y pensionados.

Desde la Mesa Sindical El Salario No es Ganancia, sostienen que el salario tiene carácter alimentario y detallan la historia del origen del tributo. Según dicen, nació para evitar la evasión fiscal de los empresarios que simulaban sus ganancias y las camuflaban como remuneraciones

Publicidad

En el comunicado se adhieren: APSEE – APSAI – APSMBA – APJBO – APDFA – CEPETEL – AEJBA – AJ Bonaerense – FJA – APJ GAS – SIPREBA – FAPJRA – APJ Televisión Pública – ABP Buzos – ASIJEMIN – Asociación Bancaria – SIUNFELTRA -UPJ Bco. Pcia. Bs. As. – UPSF – FTCIODyARA – FOETRA Bs. As. – UPJET – SECASFPI – SOEPU – FGB -AGTSyP – ASSRA – APDESBA – UPJeT – Petroquímicos de B. Blanca – APJ CBA – APLA – AEPJN – FETERA -Sind. Químico Papelero de Cap. Bermudez – SOERM – FESPROSA – SECEIC – SUTEPA.