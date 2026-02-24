Policiales > En Valle Grande
Detuvieron a un jornalero que se contactaba con menores y mandaba material pornográfico
POR REDACCIÓN
En un operativo realizado en el barrio Valle Grande, departamento de Rawson, las autoridades detuvieron a un jornalero de 30 años identificado con el apellido Luna. El hombre está bajo sospecha de haber utilizado perfiles falsos en redes sociales para contactar a menores de edad. Según la investigación, habría mantenido intercambios virtuales con tres niñas de aproximadamente 9 años, a quienes presuntamente les envió archivos audiovisuales con contenido ilícito vinculado a la explotación sexual infantil.
La pesquisa se originó a partir de un reporte emitido por una unidad especializada en delitos informáticos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que advirtió sobre actividad sospechosa en una cuenta asociada a un adulto.
Dicha alerta permitió que el personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo la conducción del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, avanzara en la identificación del usuario, el análisis de sus perfiles digitales y la corroboración de su domicilio.
Con las pruebas reunidas, se concretó el allanamiento donde los efectivos incautaron un teléfono celular y otros soportes informáticos que serán analizados en busca de evidencia relevante para la causa.
El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia. La audiencia de formalización está prevista para los próximos días, instancia en la que se le comunicarán formalmente las acusaciones en su contra.
