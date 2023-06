La fundación de San Juan de la Frontera fue hace 461 años, un 13 de junio según las crónicas históricas. El encargado de darle nombre europeo a estas tierras fue Juan Jufré de Loaiza Montesa, quien firmó el acta fundacional y le di el nombre de su patrono a esta tierra.

Todos estos datos son los que los historiadores no discuten, ya que están asentados en los documentos de la época y luego fueron recogidos varias veces más. Pero lo que no podían dejar asentado con tanta precisión en la época era el lugar exacto. Hoy la tecnología GPS podría ayudar, pero hace más de cuatro siglos, no había edificios o alguna marca en el terreno distintivo.

A pesar de las discusiones de los historiadores, es la plaza donde los sanjuaninos recuerdan la fundación.

Por eso en la actualidad hay distintas versiones de si San Juan se fundó donde ubicaron un monolito, en la esquina de Tucumán y Corrientes, al norte de la Circunvalación, en un lugar sin demarcar cerca de Santa Lucía, en Chimbas y hasta hay un investigador que dijo no haber encontrado documentos que dieran cuenta de que hubo un cambio de lugar. Esto significaría que la fundación fue donde hoy está la Plaza 25 de Mayo.

En paralelo a las discusiones académicas, que se topan esta falta de precisión, existe la plaza Juan Jufré. En el lugar está el monumento que recuerda la fundación, una obra de Miguel Ángel Sugo, donde se puede ver una estatua del español. Ahí es donde se hacen los actos y en la calle Juan Jufré donde habitualmente circulan los desfiles.

Miguel Ángel Sugo creó el monumento con rocas sanjuaninas. Se inauguró en 1951.

Los historiadores, en sus discusiones, todavía no definen el punto exacto donde habría ocurrido la fundación. Pero entre las alternativas, pocas veces aparece este punto, lo que hoy se conoce como la plaza de Concepción. Pero lo cierto es que la memoria popular eligió esa manzana como el hito histórico de cada 13 de junio.