Efectivos de la Comisaría 9° lograron recuperar una bicicleta robada en Caucete. Los delincuentes abandonaron el rodado al ver al personal policial.

Fuentes policiales destacaron que todo ocurrió mientras los uniformados realizaban recorridas de prevención y seguridad por el interior del Barrio Marayes. Los agentes divisaron a dos sujetos que caminaban de manera sospechosa llevando una bicicleta a su costado.

Al notar que el móvil policial se aproximaba, los hombres no dudaron: en lugar de explicar la procedencia del vehículo, arrojaron la bicicleta al suelo y emprendieron una veloz huida a pie, perdiéndose de vista por la zona.

Tras asegurar el lugar, los efectivos constataron que se trataba de una bicicleta tipo Mountain Bike (MTB), rodado 29, marca Topmega y de color negro, un rodado de importante valor económico en el mercado actual. El vehículo fue trasladado y quedó alojado en la sede de la Comisaría 9°.