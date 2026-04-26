San Martín demandó a Independiente y Argentinos por falta de pagos

Luego de los festejos por el triunfo ante Quilmes, el clima en Concepción se transformó ante las fuertes declaraciones de Jorge Miadosqui. El máximo directivo de San Martín reveló que la institución formalizó demandas judiciales contra Independiente y Argentinos Juniors, debido al incumplimiento en los pagos por dos futbolistas formados en la cantera del club. Esta falta de fondos impacta directamente en las arcas de la entidad sanjuanina.

“El club tiene problemas bastante graves, tanto en el manejo de inferiores como en lo económico y financiero. Pensábamos que íbamos a cobrar deudas que tienen con nosotros y no pasó. Eso nos pone en una situación difícil”, admitió el dirigente al explicar el presente que atraviesan.

La cifra que reclama el Verdinegro sobrepasa el millón y medio de dólares, un número vital para el presupuesto operativo. Sobre el desacuerdo con el equipo de Avellaneda, Miadosqui fue tajante al decir que “la deuda no es lo que dice Independiente. Nosotros teníamos armado un presupuesto en función de esos ingresos que hoy no están. Eso es perjudicial para el club”.

La raíz del problema con el Rojo es la transferencia de Matías Giménez, valuada por los sanjuaninos en 2.200.000 dólares incluyendo otras variables, mientras que el club comprador sostiene un monto mucho menor. Por otro lado, la disputa con Argentinos Juniors involucra también a Talleres en una operación donde San Martín retiene el 40 por ciento de la ficha. Al respecto, el presidente detalló que “si ellos no cobran, nosotros tampoco. Esa es la realidad”.

Ante la falta de respuestas, la comisión directiva notificó a la AFA y no descarta acudir al TAS para resolver el conflicto. La urgencia radica en que el club mantiene un costo mensual de 350 millones de pesos, una cifra planificada sobre cobros que nunca se concretaron. “No deberíamos estar pasando este momento si los clubes cumplieran con sus obligaciones”, sentenció el directivo.

Finalmente, el dirigente separó a los jugadores de la pelea legal y cerró con una frase que marca la postura de la institución: “No sabemos cuándo vamos a cobrar, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra”.