La próxima semana aumentará el pan y el kilo costará cerca de $120

La próxima semana subirá el pan en la provincia de San Juan y el kilo pasará de costar $105 a alrededor de $120, según confirmó el presidente de la Cámara de Panaderos, Manuel Rodríguez.

Si bien el porcentaje final de suba aún no está confirmado, creen que será de cerca del 10% debido a que en los últimos meses aumentaron los insumos que utilizan, principalmente la harina.

“La situación está tan difícil que estamos tratando de subir lo menos posible para tener la posibilidad de recuperar la venta que perdimos”, dijo Rodríguez a Radio Sarmiento.

Rodríguez comentó que los valores de las panificaciones en la provincia se alejan mucho de los precios de Buenos Aires, por eso tratan de acercarse a ellos con este incremento. Según informó, allá el kilo de pan cuesta de $150 a $180 y acá sale $105.

A pesar de que la suba no será un porcentaje tan alto, el panadero dijo que la calidad de sus productos no la van a bajar con el fin de abaratar costos. “No la podemos cambiar porque el cliente no lo permite, va a reclamar y hay que respetar la clientela”, opinó.

Debido a esto, el presidente de la Cámara de Panaderos aseguró que son muchos los que optaron por mudarse a locales más económicos para bajar un poco los gastos.