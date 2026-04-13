La prueba que confirma que Harry Potter es fanático de Diego Maradona

HBO difundió este domingo imágenes del detrás de escena de su próxima serie donde Harry Potter se muestra como un seguidor de Diego Maradona.

En las paredes del cuarto del joven aparece una figurita del álbum Panini del mundial Italia 1990 capturada en la previa de la cita. Este detalle resulta llamativo porque el personaje es inglés y nació en 1980, lo que significa que en 1986 Maradona terminó con los sueños mundialistas de los británicos.

Esta elección estética dentro de la ficción difundida el 10 de abril de 2026 podría interpretarse como un acto de rebeldía por parte del protagonista.