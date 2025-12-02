La respuesta de Evangelina Anderson tras ser acorralada por su nuevo romance

La reciente edición de Masterchef Celebrity, marcada por la visita de Sebastián Yatra y la propuesta de cocinar platos típicos de Colombia, se convirtió en la plataforma para que Evangelina Anderson blanqueara su situación amorosa. La presencia del cantante generó nerviosismo en Eva, quien se declaró admiradora. A pesar de la admiración, la modelo aseguró que no albergaba ninguna intención amorosa en el presente, y hasta dijo entre risas: "Si me invita a salir, le digo que no".

La aparición de Yatra sirvió como disparador para que Anderson, la ex de Martin Demichelis, abordara finalmente los rumores que la vinculan sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero en el certamen.

Publicidad

Wanda Nara, la conductora, notó la oportunidad y buscó la manera de que Anderson revelara la verdad. Aprovechando que el jurado bromeaba con la conexión con Yatra, Nara lanzó una provocación al referirse a la posibilidad de un nuevo lazo familiar: "Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra".

Esto llevó a Evangelina Anderson a estallar de indignación, denunciando la constante presión por emparejarla: "Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da". Finalmente, en un intento por demostrar que no está buscando nada formal en este momento de su vida, Anderson gritó: "Basta. No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada".