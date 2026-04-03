Falleció un promesante camino a la Difunta Correa

Lo que debía ser un acto de fe y cumplimiento de una promesa se convirtió en una tragedia durante la madrugada de este viernes. Cientos de peregrinos que se movilizan en el marco de las tradicionales caminatas de Semana Santa hacia el santuario de la Difunta Correa, en Vallecito, vivieron momentos de consternación tras el fallecimiento de uno de los promesantes.

El hecho ocurrió en la zona de Cuesta de las Vacas, un tramo emblemático y sacrificado del recorrido. Según las primeras informaciones oficiales, el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se habría descompensado en plena caminata durante la madrugada.

A pesar de los intentos de asistencia por parte de otros fieles que se encontraban en el lugar, solo se pudo constatar su fallecimiento. La noticia generó preocupación entre los presentes, aunque el resto de las actividades de peregrinación continuaron con normalidad en la zona.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del deceso. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles oficiales sobre lo sucedido, a la espera de la identificación formal del fallecido y la notificación a sus familiares.

La Difunta Correa, una de las figuras del culto popular más arraigadas en la región, congrega cada año a miles de fieles que realizan largas caminatas como pago de promesas, especialmente durante la Semana Santa. Este trágico episodio enluta una de las peregrinaciones más convocantes del calendario religioso popular.