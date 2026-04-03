Los atrincherados en el Barrio Manantiales se hicieron pasar como policías para robar droga

Un nuevo capítulo del caso de los atrincherados en el Barrio Manantial salió a la luz tras la detención de los cinco delincuentes. Se confirmó que los sospechosos simularon ser efectivos policiales durante el robo, mientras crecen los testimonios de vecinos que alertan por un contexto de violencia y venta de estupefacientes en la zona.

Falsos policías y un robo violento

Según la investigación, los detenidos no solo protagonizaron un asalto en Rivadavia, sino que además utilizaron chalecos policiales para hacerse pasar por efectivos de seguridad. De esta manera, lograron ingresar a una vivienda de donde sustrajeron plantas de marihuana, celulares y una suma cercana a los $7.000.000.

El uso de indumentaria policial generó fuerte preocupación entre los investigadores. Los delincuentes montaron un verdadero "operativo falso" para cometer el robo, lo que agrava su situación judicial y refuerza la hipótesis de una banda organizada.

Siete disparos y una huida rastreada

Tras el ataque, en el que efectuaron al menos siete disparos con un arma calibre 9 milímetros, los sospechosos escaparon en dos vehículos. La geolocalización de un celular robado permitió a la Policía llegar hasta el Barrio Manantial, donde finalmente se atrincheraron en el sector S, monoblock 5, planta baja.

El procedimiento derivó en un despliegue de gran magnitud, con intervención del GERAS (Grupo Especial de Resolución de Accidentes y Secuestros) y negociación mediante, hasta lograr la rendición de los cinco sospechosos. El operativo, que contó con la intervención del fiscal Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata, mantuvo en vilo a toda la zona durante horas.

Denuncias vecinales y contexto de vulnerabilidad

Tras el operativo, vecinos del complejo habitacional aseguraron que la zona vive en permanente situación de vulnerabilidad. Según relataron, no es la primera vez que ocurren hechos delictivos vinculados a ese departamento.

Incluso, indicaron que hace apenas dos días le robaron el celular a un vecino, y que es frecuente observar movimiento sospechoso. "Viene gente a comprar droga todo el tiempo", señalaron, advirtiendo que incluso habría alumnos de secundaria entre quienes concurren al lugar.

Estos testimonios refuerzan la hipótesis de que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes. La investigación ahora buscará determinar el rol de los detenidos en una posible red delictiva, en un caso que expone la problemática de la inseguridad y el narcomenudeo en San Juan.