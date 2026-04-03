La Municipalidad de Rawson conmemoró el 44° aniversario de la gesta de Malvinas con un acto cargado de respeto y sentido patriótico, realizado en la Plaza Puerto Argentino, ubicada en el barrio Sanjuaninos Héroes de Malvinas, donde se rindió homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante su discurso, el intendente Carlos Munisaga expresó su reconocimiento a los caídos y veteranos de Malvinas, destacando su entrega en defensa del territorio argentino. Asimismo, subrayó la responsabilidad colectiva de sostener la memoria y afirmó que en Rawson ese compromiso se refleja en monumentos, nombres de calles, plazas y barrios que mantienen presente la causa en la vida cotidiana.

La voz de los protagonistas también formó parte de la jornada. El excombatiente Eusebio Páez compartió una reflexión con los vecinos, en la que se refirió a la historia de las islas, a la soberanía argentina y a la importancia de continuar el reclamo por los derechos sobre el territorio.

El acto concluyó en un clima de respeto y emoción, reafirmando que para Rawson la causa Malvinas trasciende una fecha y forma parte de su identidad social y comunitaria.



