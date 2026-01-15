La tercera temporada de Euphoria ha revelado sus primeras imágenes en un tráiler que sitúa a Rosalía en el centro del debate mediático. En el adelanto distribuido por HBO Max, la intérprete de LUX encarna a una bailarina de club nocturno, rompiendo con la estética monacal que mantuvo recientemente.

La producción, que retomará las historias de personajes interpretados por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney, tiene su estreno fijado para el 12 de abril de 2026.

Publicidad

La caracterización de la artista y el rumbo narrativo de los personajes femeninos han generado indignación entre los seguidores de la serie. Las críticas en redes sociales apuntan a una tendencia del creador, Sam Levinson, de situar a las protagonistas en contextos de trabajo sexual.

Un usuario en X manifestó: “Sydney Sweeney haciendo contenido sexual en Internet, Hunter Schafer de sugar baby y Rosalía de stripper...”. En la misma línea, otra publicación cuestionó la trama de la protagonista: “¿Entonces supongo que Rue será el único personaje femenino que no se dedica al trabajo sexual? Pero eso es solo por las cláusulas del contrato de Zendaya... Probablemente saldrá con una stripper”.

Publicidad

Este descontento ha llevado a muchos fans a señalar directamente al guionista, afirmando incluso que “hay que detener a Sam Levinson”. Mientras se aguarda el debut de la cantante antes del inicio de su gira mundial el 16 de marzo, la serie vuelve a estar bajo el foco por su crudo tratamiento del sexo y la identidad.