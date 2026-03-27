La investigación por el vuelo privado de Manuel Adorni sumó un dato clave luego de que la secretaria del piloto que facturó el viaje ratificara que el tramo de regreso desde Punta del Este fue pagado por el periodista Marcelo Grandio.

Durante su declaración, la testigo confirmó que mantuvo intercambios por WhatsApp con Grandio para coordinar la operación vinculada al vuelo, reforzando la hipótesis de que el funcionario no abonó personalmente ese traslado.

Su testimonio coincide con lo señalado previamente por el piloto y bróker aeronáutico Agustín Issin, quien había asegurado que tanto la ida como la vuelta fueron cubiertas por el mismo periodista.

La causa, que tramita en el fuero federal, busca determinar si existió algún tipo de beneficio indebido en favor del funcionario, en un contexto donde se investigan posibles delitos vinculados a dádivas o incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Ahora la Justicia deberá determinar si el presunto pago de Grandio respondió a una suerte de retribución de favores con Adorni por sus contratos con la TV Pública. Esa es una de las teorías de la investigación. Los otros ejes que se desprenderían de la investigación apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con la función pública.

En ese marco, la declaración de la secretaria del piloto resulta relevante, ya que aporta detalles directos sobre la facturación del viaje y la intervención de terceros en la operación.

Con esta ratificación, la Justicia suma un elemento clave que podría ser determinante para definir responsabilidades en torno al uso de vuelos privados por parte de funcionarios.