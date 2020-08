La UTA inició una retención de servicio en dos líneas de colectivo

No cumplieron la palabra y a pesar del comunicado que emitieron ayer, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan inició una retención de servicio en dos líneas de colectivo.

De esta manera, desde hace un par de horas, el servicio está interrumpido en la Línea 36 de la empresa Clasur y Línea 11 de la empresa El Triunfo, ambas van al departamento Rawson.

Desde la UTA, Antonio Ruiz, explicó que “no les han pagado a los choferes y esto no puede ser. Si mañana no hay una solución la retención de servicio será más profunda. Debemos ser solidarios con los compañeros que no tienen para comer”.

Al mismo tiempo aclaró que “esta situación no puede contemplarse, los empresarios reciben mes a mes los subsidios del Gobierno”.

Ayer la UTA había sacado un comunicado donde indicaba que “Luego de haber mantenido una reunión con todas las empresas de la provincia, las mismas se comprometieron a cumplir con lo acordado con respecto a la deuda que mantienen con los trabajadores”.

De acuerdo con la comunicación de la UTA, los empresarios abonarán entre este jueves y el viernes el 50% de la deuda, y la otra mitad entre los días 20 y 25 de agosto. En razón de esto es que quedó sin efecto la medida de fuerza.

Vale recordar que el sindicato había emitido una comunicación en horas de la mañana indicando que si a los choferes no les abonaban $4.000 que les debían a cuenta de paritarias, se iba a efectivizar una medida de fuerza desde la madrugada y por tiempo indeterminado.