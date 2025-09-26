El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes, a través de la Resolución 379/2025 publicada en el Boletín Oficial, la creación del Programa de Gestión de Demanda de Energía, una herramienta que permitirá reducir el consumo eléctrico en momentos críticos y garantizar el abastecimiento en los días de mayor exigencia del sistema, como durante el verano.

El plan fue rubricado por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y entrará en vigencia a partir de mañana. Según establece la normativa, el programa está destinado a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), siempre que cuenten con una demanda superior a los 300 kW y con sistemas de medición que registren consumos horarios.

“Lo que hacés es decirle al que consume energía que se puede convertir en oferente de esa potencia, dejando de consumir o poniendo su equipo de back up”, explicó Tettamanti días atrás durante un encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En la práctica, los usuarios que adhieran voluntariamente podrán presentar ofertas de reducción de carga, que serán evaluadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED) en función de las necesidades del mercado. Los que no cuenten con mediciones horarias a través del Sistema de Medición Comercial (SMEC) deberán ser informados por sus distribuidoras para validar los compromisos.

El esquema incluye dos posibilidades: consumo inteligente, evitando picos injustificados para liberar energía a sectores sensibles, o bien la participación en subastas de potencia para quienes cuenten con generadores propios, como shoppings o grandes industrias, a cambio de una remuneración.

La resolución recuerda que este mecanismo ya había sido implementado en forma limitada en el AMBA y el Litoral, solo para grandes usuarios. Además, cita antecedentes internacionales de Estados Unidos y el Reino Unido, donde los programas de eficiencia energética demostraron impactos positivos tanto en la reducción de la demanda como en el ahorro de recursos.

El marco legal de esta medida se apoya en la Ley 24.065, que establece la protección de los usuarios, la promoción de la competitividad y la eficiencia en el sector eléctrico, y la libertad de elección de los consumidores.