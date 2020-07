Las cloacas para los vecinos del Salvador Tejada siguen demoradas

El 16 de marzo DIARIO HUARPE publicó un informe especial titulado "El barrio del olor y el olvido" contando la realidad que atraviesan las 10 familias que viven en el barrio Salvador Tejada, en el departamento 25 de Mayo. Los vecinos reclamaban mejores condiciones de vida, especialmente pedían que las viviendas fueran conectadas al sistema de cloacas.

Pasaron un poco más de 4 meses y la situación sigue siendo la misma: los olores nauseabundos producto del agua servida que está al alcance de todos y las obras cloacales que brindarán mejor calidad de vida a los vecinos están demoradas, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, algo que retrasó esta tarea. Mientras tanto, otras obras que circunda el barrio por el nuevo hospital de Villa Santa Rosa y las 83 casas del barrio 27 de Diciembre — uno de los complejos del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) — continuaron su curso.

Ángel juega a la pelota, mientras un obrero trabaja en la construcción del barrio 27 de Diciembre. Foto: Diario Huarpe/Mariano Martín

“Hasta aquí no hay nada. Han venido a tomar las medidas, pero la conexión a las cloacas no está. Una vez a la semana vienen desde el municipio a desagotar los pozos, pero el olor sigue siendo insoportable y no podemos vivir en estas condiciones. Hay focos de infecciones por todos lados”, dijo Lorena Navarro a DIARIO HUARPE levantando el tono para que el sonido de las máquinas que trabajaban en el nuevo centro sanitario de Santa Rosa no enmudecieran su voz.

Personal municipal desagota los pozos de agua servida. Foto: Diario Huarpe/Mariano Martín.

“Vemos que todo a nuestro alrededor va avanzando, pero nosotros seguimos acá en la misma situación. Hasta han levantado una pared que divide el barrio del nuevo hospital”, agregó Mónica Gutiérrez, otra vecina del Salvador Tejada.

Pared divisoria entre el barrio Salvador Tejada y el nuevo hospital de 25 de Mayo. Foto: Diario Huarpe/Mariano Martín.

Otra vecina, quien pidió reserva de identidad, contó que “las obras de cloacas estaban realizándose en la Calle 4 pasando la ruta nacional (279). Tengo entendido que terminaron. Pero mire, hasta el momento acá seguimos igual”, relató a la vez que a baldazos sacaba el agua servida de una cuneta.

A la izquierda: imagen del pozo de agua servida tomada en marzo. A la derecha, el mismo pozo fotografiado en junio. Foto: Diario Huarpe/Mariano Martín La razón de las demoras

En 2 oportunidades en el mes de abril, DIARIO HUARPE dialogó con el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien se hizo cargo de la situación y también anunció que iban a conectar a las 10 familias a la red cloacal.

Si bien el jefe comunal no precisó día, dijo que sería para la misma fecha en la que se habilitaría la del hospital. Es decir, para finales de abril. Y aclaró que sería como paliativo hasta que se entreguen las viviendas que se van a construir en el departamento a través de la operatoria del Lote Hogar destinadas a los habitantes del Salvador Tejada. Mientras tanto los vecinos siguen soportando los olores nauseabundos como hace 10 años y a la espera de una mejor calidad de vida.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano comentó cuál es el motivo que retrasa la habilitación de las cloacas para los vecinos del Salvador Tejada: “La obra frente al barrio está terminada. Ahora están trabajando en una estación de bombeo a unos metros del barrio. Una vez terminada esta tarea y con la autorización de OSSE (Obra Sanitaria Sociedad del Estado) vamos a conectarlos”.

Además, el intendente comentó cómo va a ser la conexión para las familias: “Se van a conectar las cámaras sépticas a unos caños que pasan por la entrada al barrio”. Desde el municipio aseguraron que esta tarea es de resolución rápida y que ellos ya han comprado los materiales para culminar las obras. Por su parte DIARIO HUARPE intentó contactarse con autoridades de OSSE para conocer cuándo se podrían habilitar las cloacas para este complejo, pero no tuvo respuestas.