Las exigencias de Wanda Nara para las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

Wanda Nara y Agustín Bernasconi se encuentran instalados en Uruguay para llevar adelante la filmación de una nueva apuesta cinematográfica titulada ¿Quieres ser mi hijo?. La trama de esta historia romántica se centra en una mujer y un joven que fingen ser madre e hijo para conseguir un beneficio económico, pero terminan enamorados en el camino. Este trabajo habría sido el factor determinante para que la conductora finalizara su vínculo con Martín Migueles el 13 de mayo de 2026, mientras los rumores sobre un posible noviazgo con su compañero de elenco no dejan de crecer.

En este marco de especulaciones, se filtraron las particulares exigencias que la empresaria incluyó en su contrato para las escenas de mayor cercanía. Según revelaron en el programa A La Tarde, existen dos momentos de mucha intimidad en el rodaje y Wanda se encargó de marcar límites claros sobre lo que se puede mostrar. Santiago Sposato dio a conocer las cláusulas que indican "Besos aprobados en distintas intensidades. Contacto corporal general. Besos en cuello y rostro. Contacto de espalda y zona baja, permitido bajo encuadre cuidado". De esta manera, la actriz se asegura de controlar cada movimiento frente a cámara.

La producción no solo se rige por lo legal, sino que dispuso un operativo técnico para que los protagonistas se sientan resguardados. Gustavo Descalzi dio detalles sobre las maniobras en el set y explicó que "Las luces dan de una forma en la que Agustín no la puede ver a Wanda. Prepararon algo que es como una barrera que va entre los dos cuerpos para que no exista contacto físico con el otro". Además de estos recursos, el equipo cuenta con un coach de intimidad que supervisa las coreografías para cuidar cada detalle de lo que saldrá en pantalla.