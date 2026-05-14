Noelia Marzol contó con qué famosa se peleó por querer robarle el novio

Noelia Marzol rompió el silencio sobre el tenso momento que vivió con Flor Vigna durante su paso por el Bailando. La bailarina visitó el streaming El Ejército de LAM en Bondi y recordó el ida y vuelta en la pista de Marcelo Tinelli que terminó en una discusión a los gritos por una supuesta infidelidad.

Según contó fue una situación extraña porque su marido estaba presente y era enfocado constantemente por la producción. "Fue raro porque Rami estaba ahí. Como que aparte no estaba en contacto con Flor porque es como que todo el tiempo lo mencionaba a Rami y la cámara lo ponchaba" relató sobre aquel cruce incómodo.

El conflicto se remonta a 2024 cuando la cantante lanzó su tema Picaflor. En plena pista Vigna soltó una frase que detonó la tensión al decir que "con Noe hemos compartido un picaflor. Ahora ella es una mujer hermosa casada que tiene muchos códigos".

Aunque Marzol intentó mantener la calma frente a las cámaras luego decidió enfrentar a la expareja de Luciano Castro fuera del aire. "Hablamos por teléfono y fue rara la charla" admitió este miércoles al revelar detalles de ese contacto privado que mantuvieron para intentar aclarar los tantos.

Durante la entrevista le consultaron sobre el rumor de que ella fue la tercera en discordia en la relación de Vigna con el coreógrafo Matías Napp. Ante esto la actriz fue tajante y señaló que "eso específicamente habría que hablarlo con Mati Napp".

Para aclarar su postura Marzol explicó que ella misma le enseñó las pruebas a la cantante para demostrar que no sabía del romance entre ellos. "Yo a Flor le mostré mis conversaciones con Mati y lo que decía él es que con ella no estaba. Entonces no tengo la pelota de cristal" aseguró justificando su accionar de aquel entonces.

La bailarina cuestionó la actitud del coreógrafo al plantear que "si vos estás hablando con alguien y esa persona te dice que está solo…" dejando en claro que ella simplemente confiaba en su palabra. Sin embargo cuando el romance entre Vigna y Napp se volvió oficial Marzol volvió a comunicarse con él para reclamarle por su actitud. "Después, cuando fue público, tuve otra conversación con Mati y le dije: 'Che flaco, me mentiste. Me decías una cosa y en realidad estaba pasando otra'" cerró sobre el final de este escándalo que volvió a la luz.