Los motivos reales de la salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano

La estadía de la reconocida actriz venezolana en el reality más famoso del país llegó a su fin pero no por el voto de la gente como muchos pensaban. Grecia Colmenares se despidió de la convivencia junto a Lolo Poggio justo cuando se cumplía un mes de su ingreso ocurrido el 14 de abril,. Su partida se dio en el marco de la denominada placa planta una estrategia de la producción para evitar finalistas con perfiles similares a Marcos Ginocchio y Bautista Mascia.

Sin embargo la realidad detrás de las cámaras parece ser otra. Según reveló el periodista Nacho Rodríguez la salida fue una decisión personal de la artista. "Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos ¿no?" fueron las palabras que encendieron la polémica en las redes sociales sobre la transparencia del juego.

Esta salida consensuada con los productores dejó a muchos seguidores con dudas ya que la eliminación no habría tenido que ver con el apoyo del público. Mientras tanto afuera de la casa un clima tenso rodea a la actriz por un escándalo judicial que involucra a su exmarido Marcelo Pelegri. El empresario resultó detenido el seis de mayo en España tras una orden de captura emitida por la justicia de San Isidro.

La investigación liderada por la fiscal Cecilia Chaieb lo señala como responsable de una estafa que alcanzaría los 500 mil dólares. La denunciante Nora Kriesghaber aseguró haber conocido a Pelegri por Facebook donde él le ofreció participar en negocios de pulseras promocionadas por artistas internacionales. En la causa se menciona incluso a Ricky Martin lo que sumó peso mediático a la denuncia por un dinero que nunca fue devuelto.