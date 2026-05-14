Otra vez... Pampita se reconcilió con su ex tras separarse hace días

El mundo del espectáculo quedó en shock con los últimos movimientos de Carolina Ardohain. Apenas unos días después de confirmar que el amor con Martín Pepa se había terminado, la situación dio un giro de 180 grados. Según la información que circuló el 13 de mayo de 2026, la pareja fue vista en las instalaciones de Infobae en una actitud que no dejaba dudas sobre un acercamiento.

Yanina Latorre fue la encargada de dar los detalles de este encuentro. Ella relató que recibió datos precisos desde el lugar donde la modelo grabó una entrevista. Según la panelista, el empresario estuvo presente en todo momento y aseguró que "Él la acompañó hoy. Llegaron juntos, tomaron café y él estaba mientras ella se maquillaba, como si nunca hubiera pasado nada".

La historia de este distanciamiento relámpago tuvo capítulos intensos detrás de escena. Al parecer, el vínculo se había roto de forma abrupta y a la distancia. Latorre explicó que "El corte entre ellos fue por teléfono", pero las cosas no quedaron en buenos términos inicialmente. Tras la confirmación pública de la ruptura, Pampita habría realizado una llamada furiosa a Pepa. Sobre ese contacto, la conductora de radio sugirió que "No quieras saber todo lo que le dijo".

En un intento por salvar el vínculo, se produjo un viaje de urgencia. La actitud de la conductora fue comparada con una famosa advertencia mediática del pasado. "Es como contaba la madre de Moritán de 'si no venís, arreglamos y aclaramos, me voy a calentar'", comentó Yanina sobre la presión que habría sentido el empresario para viajar a la Argentina y dar la cara.

A pesar de la cercanía mostrada en el set de maquillaje, la confirmación oficial de un noviazgo retomado sigue en el aire. La panelista aclaró que "Se debían una charla. Ahora, si después de esa charla se arreglaron o no, no lo sé". Mientras tanto, el círculo íntimo de la modelo mantiene sus reservas sobre el futuro de esta pareja. Al respecto, Latorre reveló que "Las amigas de Pampita creen que no va a terminar bien", principalmente porque el problema de la distancia geográfica entre los dos sigue sin resolverse.