El Banco Central de la República Argentina anticipó que la inflación comenzará a desacelerarse con mayor velocidad en los próximos meses y aseguró que el proceso ya habría empezado durante abril. La definición apareció en el último Informe de Política Monetaria, difundido en la previa al dato oficial que el INDEC dará a conocer este jueves sobre el Índice de Precios al Consumidor.

El organismo presidido por Santiago Bausili explicó que la aceleración registrada durante el primer trimestre estuvo vinculada principalmente a factores estacionales, aumentos de tarifas de servicios públicos y el impacto internacional del precio del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Según el informe, el Banco Central considera que actualmente no existen presiones inflacionarias persistentes en el mercado laboral ni en el frente cambiario. Además, sostuvo que la estabilidad del dólar y la reversión de factores estacionales permitirían consolidar una tendencia descendente en los precios.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, que elabora la propia entidad monetaria junto a consultoras y bancos privados, proyectó una inflación de 2,6% para abril y estimó que mayo podría cerrar en torno al 2,3%. Incluso algunos analistas creen que el IPC podría perforar el piso del 2% hacia agosto.

Las proyecciones privadas coinciden en que abril mostraría una desaceleración respecto del 3,4% registrado en marzo, que había sido el dato mensual más alto de los últimos doce meses. Consultoras como Equilibra, EcoGo y Econviews calcularon subas de entre 2,4% y 2,6% para el cuarto mes del año.

A pesar del optimismo oficial, economistas advierten que todavía existen variables sensibles que podrían volver a presionar sobre los precios, entre ellas los combustibles, el transporte y futuras actualizaciones tarifarias. También siguen de cerca la evolución del dólar y el impacto de la situación internacional sobre el costo de la energía.

El dato que publique el INDEC será clave para el Gobierno nacional, que busca consolidar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales ejes de la gestión económica de Javier Milei. Una cifra por debajo del 3% sería interpretada como una señal positiva por parte de los mercados y del equipo económico encabezado por Luis Caputo.