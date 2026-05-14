El conflicto en el sector aerocomercial sumará este viernes un nuevo capítulo de tensión. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron una jornada nacional de protestas que incluirá asambleas, movilizaciones y entrega de volantes en más de 20 aeropuertos de todo el país.

La medida fue definida durante una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de distintos organismos aeronáuticos. Los gremios aseguran que el sector atraviesa una situación crítica marcada por el desfinanciamiento, la pérdida salarial y la falta de diálogo con el Gobierno nacional.

Uno de los principales reclamos apunta a la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde se registraron despidos recientes que, según denuncian los trabajadores, podrían afectar directamente la seguridad operacional de los vuelos. Desde los sindicatos remarcaron que el SMN cumple una función esencial en la provisión de información meteorológica para las operaciones aéreas.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, cuestionó la postura del Ejecutivo y afirmó que existe una actitud “totalmente inflexible” y sin voluntad de negociación. Además, advirtió que la falta de inversión tecnológica en organismos estratégicos pone en riesgo el funcionamiento del sistema aerocomercial argentino.

Los trabajadores también denunciaron incumplimientos salariales acumulados desde comienzos de 2026 y alertaron sobre la reducción de personal en áreas sensibles vinculadas al control y regulación del tránsito aéreo. Según sostienen, el avance de proyectos de automatización y digitalización no está acompañado por recursos suficientes para garantizar su implementación.

La protesta contará además con el respaldo de referentes sindicales y aeronáuticos como Pablo Biró, Horacio Calculli, Rodrigo Borrás y Gonzalo Bello, quienes participaron de la reunión que definió las medidas de fuerza. Los gremios no descartan una profundización del conflicto si no hay respuestas oficiales en los próximos días.