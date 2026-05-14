Joaquín Levinton reveló a qué famosa odió durante mucho tiempo

El programa Es mi sueño se prepara para una nueva etapa que comenzará el lunes 18 de mayo. En medio de la expectativa por lo que vendrá los integrantes del jurado se detuvieron a recordar sus primeros pasos juntos en el certamen de Eltrece.

Joaquín Levinton fue quien rompió el hielo al preguntarle a sus colegas si "¿Se acuerdan cuando empezamos? No nos conocíamos". Inmediatamente Jimena Barón coincidió con su compañero al señalar que "El primer programa fue el día en que nos conocimos. No tuvimos ni un café antes".

Sin embargo el clima de nostalgia dio paso a una revelación inesperada por parte del líder de Turf. Con mucha honestidad frente a las cámaras el músico miró a la intérprete de La Cobra y lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes. "Te tengo que confesar que no me habías caído bien. Me dabas un poco de miedo. Después nos fuimos conociendo y ahora los siento mis amigos" aseguró sobre el vínculo que supieron construir con el correr de las semanas de grabaciones.

Más allá de las bromas y anécdotas del jurado la cantante también compartió un costado mucho más sensible relacionado a su historia personal. Jimena admitió que hay una canción de su autoría que "Me parece imposible" interpretar en vivo debido a la carga emocional.

Se trata de un tema dedicado a su padre Jorge Guevara fallecido en diciembre de 2014 a los 54 años tras un trágico accidente doméstico derivado de una enfermedad pulmonar. Al recordar el único intento de cantarla en un escenario la artista lo describió como "Un desastre, una angustia".

La composición titulada Atrás del sol refleja la compleja relación que mantuvo con su progenitor quien la abandonó a los cuatro años aunque lograron reencontrarse cuando ella tenía 15. Sobre esta obra la jurado explicó que "La canción es linda, me gusta, la puedo escuchar, pero no la puedo cantar. 'Atrás del sol' se llama, habla de que ya no está y todo eso, pero la pude cantar media vez nomás". A fines de 2024 la artista decidió realizar un ritual final con los restos de su padre mezclando sus cenizas con tierra para plantar vegetación.

Para Jimena este acto simbólico fue fundamental para cerrar un ciclo de 10 años de duelos pendientes. "Tres árboles son mi padre" afirmó conmovida al explicar cómo mantiene presente su recuerdo en su hogar.

En el pasado la actriz había resumido sus sentimientos en una carta abierta con palabras muy crudas sobre su historia familiar. En aquel texto le dedicó un mensaje directo al hombre que marcó su vida diciendo que "Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido".