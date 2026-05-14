Morena Rial envuelta en escándalo por el allanamiento de su templo umbanda

Morena Rial vuelve a ser el centro de una gran controversia tras un fuerte procedimiento judicial en la localidad de Quilmes. Todo comenzó por las alertas de una vecina que capturó imágenes de ganado en plena zona urbana lo que derivó en una denuncia formal.

Ante esta situación la Municipalidad intervino de forma drástica en un centro religioso ubicado sobre la calle Bernardo de Irigoyen al 1100. Con el apoyo de efectivos policiales y personal de Zoonosis las autoridades ingresaron por la fuerza al recinto donde encontraron una escena impactante. En el lugar lograron rescatar a más de 40 animales entre los que se encontraban cerdos, gallinas, cabras y ovejas que permanecían en condiciones muy precarias.

Este templo guarda una historia especial con la mediática ya que allí se realizó su bautismo en marzo de 2025 apenas un tiempo después de haber atravesado una condena por robo. Aquella ceremonia ya había despertado críticas feroces cuando se filtró un video que mostraba el sacrificio de un chivo como parte del ritual de iniciación.

En ese entonces el pai responsable del lugar identificado como Gilliard De Ogum salió a dar explicaciones públicas sobre sus costumbres. El hombre afirmó que "no siempre se sacrifican animales, pero en todos los templos se realizan" y buscó justificar estas acciones señalando que "son animales de consumo" mientras denunciaba la existencia de prejuicios sociales hacia su religión.

A pesar del escándalo actual por el secuestro de los animales destinados a nuevos rituales vinculados a ceremonias religiosas Morena Rial defendió su postura con determinación. La joven que actualmente busca entrar a Gran Hermano o a La Cárcel de los Famosos tras cumplir su prisión domiciliaria utilizó sus redes para realizar un descargo.

En su mensaje sostuvo que "nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas" y advirtió que podría iniciar acciones legales por discriminación contra quienes cuestionen su fe. La justicia mientras tanto mantiene la investigación abierta tras el masivo rescate en el predio religioso.