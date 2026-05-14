Los clásicos sobres individuales de ketchup, mayonesa, mostaza, azúcar y sal tienen fecha de despedida en gran parte de Europa. A partir del 12 de agosto de 2026 comenzará a regir una normativa de la Unión Europea que obligará a retirar este tipo de envases descartables de bares, restaurantes, cafeterías y hoteles.

La medida forma parte del Reglamento Europeo 2025/40 sobre envases y residuos, impulsado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El objetivo es reducir el volumen de plásticos de un solo uso y fomentar sistemas reutilizables o reciclables en el sector gastronómico.

La prohibición alcanzará a sobres y recipientes individuales de salsas, aderezos, manteca, miel, mermelada, leche para café y algunas presentaciones de especias y condimentos. Según datos citados por la Comisión Europea, más del 36% de los residuos urbanos en la UE provienen de envases, muchos de ellos difíciles de reciclar por la combinación de plástico y papel.

Frente a este cambio, los comercios deberán reemplazar los envases descartables por alternativas más sustentables, como dispensadores recargables, frascos reutilizables, botellas dosificadoras o sobres de papel. También se permitirán de manera transitoria algunos envases compostables certificados hasta 2030.

La normativa contempla excepciones para productos destinados al delivery o comida para llevar, además de hospitales, clínicas y espacios donde existan exigencias sanitarias especiales. Cada país miembro tendrá tiempo hasta febrero de 2027 para definir sanciones y mecanismos de control para quienes incumplan la nueva regulación.

Desde la Unión Europea remarcaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la economía circular y la reducción del impacto ambiental. Además, el reglamento establece que desde 2030 todos los envases comercializados dentro del bloque deberán ser completamente reciclables.