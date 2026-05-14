El futuro de Wanda Nara en Telefe es incierto tras la salida de una persona clave

Una noticia inesperada sacudió los pasillos de Telefe y puso el foco directamente sobre el destino de Wanda Nara. Darío Turovelzky decidió dejar el canal tras 28 años de trayectoria, lo que representa un golpe duro para la mediática. Él fue quien estuvo a cargo de la programación durante nueve años y se convirtió en el principal sostén de la conductora en sus momentos más complejos.

En el programa A la tarde, Débora D'Amato analizó la relevancia de este alejamiento para la carrera de la empresaria. La periodista recordó que "Fue el hombre que más la bancó en el momento más crítico en cuanto a las cuestiones legales anteriores" y destacó el vínculo personal que mantenían.

Según sus palabras, "Fue el mismo Darío Turovelzky quien la fue a visitar, que se sacó fotos en la cancha con ella, viajaron a ver a la Selección… el hombre que más la bancó y le dijo 'vos estás acá, seguís en MasterChef'". Esta relación incluyó momentos públicos como cuando alentaron a la Selección Argentina en marzo 2025, en pleno escándalo con Mauro Icardi.

La salida de Turovelzky, que según Luis Bremer podría llevarlo a Chile o Perú para acompañar a Tomás Yankelevich con las nuevas señales, abre un interrogante sobre el poder de Wanda. D'Amato fue cautelosa al decir que "No sé si se termina la era Wanda, es un montón eso. Lo que digo es que hoy está en tela de juicio porque el hombre que más la bancaba se está yendo. Veremos, el tiempo dirá".

Además de la protección política, podrían aparecer cortocircuitos económicos. Hasta ahora, Nara llevaba marcas a MasterChef a cambio de un porcentaje alto, pero con las nuevas autoridades esto cambiaría. Al parecer, mantendrá su contrato pero no podrá recibir extras por afuera aunque esas empresas las lleve ella.