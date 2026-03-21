La Libertad Avanza San Juan avanzó en la consolidación de su armado político con un fuerte mensaje de territorialidad y protagonismo femenino. En un encuentro realizado en el Apart Hotel Syrah, en Capital, la mesa provincial de mujeres del espacio reunió a dirigentes y militantes de todos los departamentos y dejó una definición central: construir una alternativa de poder en la provincia con base territorial y con las mujeres en un rol activo dentro del esquema político.

La actividad se dio en un contexto donde el espacio libertario busca dejar atrás la etapa inicial de instalación y comenzar a ordenar su estructura de cara a los próximos desafíos electorales. Durante la jornada se analizaron las realidades de cada distrito y se avanzó en la conformación de equipos políticos con presencia en el territorio, uno de los ejes que el espacio considera clave para crecer en San Juan.

En ese marco, una de las definiciones más relevantes del encuentro apuntó a la construcción de una propuesta de gobierno. “De aquí debe salir el mejor plan de gobierno para la provincia, con la inclusión real de las mujeres”, plantearon durante la actividad, marcando el objetivo político del sector.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional José Peluc, principal referente de La Libertad Avanza en San Juan, quien bajó una línea clara de alineamiento con la conducción nacional del espacio. “Nosotros vamos a seguir en el mismo camino de apoyar al presidente Javier Milei y a Karina Milei, a pesar de los cuestionamientos”, sostuvo, ratificando el respaldo al rumbo político del oficialismo nacional.

Peluc también puso el foco en la identidad del espacio y en la necesidad de diferenciarse de la política tradicional. “Nosotros somos gente nueva en política, venimos a cambiar la forma de hacer las cosas”, afirmó. En esa línea, convocó directamente a las mujeres a asumir un rol protagónico en la construcción del espacio: “Ustedes deben tomar las riendas y el protagonismo. Este es su momento”.

El legislador insistió además en la necesidad de consolidar una propuesta sin condicionamientos. “Tenemos todo por ganar. Vamos a ganar limpio y sin compromiso de nadie. Debemos decir la verdad y construir un Estado eficiente”, expresó, en una definición que apuntó a reforzar uno de los ejes discursivos del mileísmo.

En otro tramo de su intervención, Peluc fue crítico con la realidad provincial y marcó una línea política clara. “San Juan necesita un gobierno que gobierne. Un gobierno que no habla de educación es un gobierno que no piensa en la gente”, lanzó, introduciendo uno de los temas que el espacio busca instalar en la agenda pública.

Durante el encuentro también se remarcó la necesidad de ampliar la base política del espacio y fortalecer la llegada a distintos sectores de la sociedad. “Debemos confiar en lo que hacemos y defenderlo”, sostuvo el diputado, al tiempo que convocó a extender el mensaje. “Esto tiene que llegar a más mujeres, a más sanjuaninos, para que se sumen”.

La actividad dejó en evidencia dos ejes centrales en la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia. Por un lado, la decisión de profundizar el trabajo territorial con presencia en todos los departamentos. Por otro, la apuesta a que las mujeres ocupen un lugar clave no solo en la militancia, sino también en la construcción política y programática.

Con este tipo de encuentros, el espacio busca consolidar una estructura propia en San Juan y proyectarse más allá del acompañamiento al gobierno nacional. La señal es clara: La Libertad Avanza quiere crecer en la provincia, ordenar su armado y posicionarse como una alternativa competitiva, con las mujeres como uno de los pilares de esa construcción.