Los adultos mayores de San Juan celebraron su fiesta en el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio (SEP). Además, fueron elegidas las nuevas reina y virreina que representarán a San Juan. Se trata de Mónica Beatriz González, de 64 años, quien se coronó como la flamante reina del adulto mayor y Lilia Edith Cortínez, de 60 años, representando a Pocito, es la nueva virreina.

Mónica González, diva desde Rawson

Mónica González tiene 64 años, es la reina del adulto mayor y representa al Centro de Jubilados Paz y Bien, ubicado en Rawson.

Mónica Gónzalez, la nueva reina. FOTO: DIARIO HUARPE

González confesó que espera “representar muy bien a mi querido San Juan”. Además, agradeció "esta hermosa fiesta”, y agregó “espero que se hagan muchas fiestas más, que no sea la última”. Sobre si tenía fe comentó: “No, porque todas las chicas eran muy bellas, así que cualquiera podía ser elegida, o sea, no me imaginaba que iba a ser yo”.

Por último le dijo a DIARIO HUARPE sobre su coronación: “es una experiencia única, imagínate que a esta edad, tener esta experiencia es algo increíble, inexplicable, yo soy muy feliz. Y además, lo que quería agregar es que lo que más me emociona es el cariño que recibo de la gente, y eso es más importante que haber ganado”.

Lilia Edith Cortínez, una virreina comprometida con los indefensos

Lilia es la virreina. Tiene 60 años y representa al barrio Bella Vista, en Pocito. Al momento de conversar, puso el eje en que quiere no solo representar, sino ser el vehículo para divulgar las actividades que benefician a los adultos. “Voy a trabajar mucho para mostrar las actividades, porque hay muchas cosas lindas para hacer para la gente mayor”, dijo.

Lilia Edith, la nueva virreina. FOTO: DIARIO HUARPE

“El desafío ahora es que me gustaría sacar a la gente mayor, que tengan respeto con ellos, y que le hagan un lugarcito a ellos como ellos lo merecen. También, ¿saben qué? Me gustaría mucho hacer algo por los niños maltratados, muchas veces por sus propias madres. Eso también me gustaría", cerró.

Los mejores años

Esta fiesta que se celebra año a año tiene el objetivo de poner en valor esa etapa de la vida. Proponen vejeces activas, en movimiento, sonriendo. Después de una vida llena de mandatos tener una pausa para compartir con otros es una oportunidad de celebrar la vitalidad.

Una pareja bailó y encantó a todos. FOTO. DIARIO HUARPE

Así que el baile no faltó. Quienes pusieron la música fueron la banda tributo a Los Iracundos y el grupo Sintonía, un grupo a tres voces, quienes realizan pop, líricos, melódicos, temas propios y latinos movidos.

Fue una celebración. Cuando comenzó “Con el saco sobre el hombro”, las familias se levantaron de los asientos y dieron la postal del día: una multitud bailando con alegría y demostrando que no hay edad para sentirse vivo. Una marea de colores feliz, porque la nostalgia no tiene el imperativo de tristeza. Si bien esta edición no contó con números nacionales como Palito Ortega o el Chaqueño Palavecino, el festejo no faltó.

La alegría, lo infaltable. FOTO: DIARIO HUARPE