Las tristes palabras de Mikel Arteta tras perder la Premier League con Arsenal

El extraordinario entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue furor en las últimas horas por sus palabras. El español estuvo cerca de consagrarse campeón de la Premier League con los "Gunners", pero perdió muchos puntos en al recta final. Quien levantó la Copa fue Manchester City, equipo en el cual era ayudante de Pep Guardiola antes. Por eso, en una entrevista con Marca, dejó varias frases interesantes sobre lo ocurrido.

"Esto empezó tres años atrás. Yo era ayudante de Pep en el City, jugábamos contra el Arsenal y veía que se había perdido el alma del club. No se disfrutaba, no se sentía. Yo sabía que estaba la opción de, poco después, estar en el otro banquillo y sabía que este club es tan grande que había que conectar equipo-afición. Ha costado hacer y deshacer... y ahora me siento feliz. Tenemos una identidad clara, existe unión y estamos llenos de energía. Eso es lo más grande", partió diciendo Arteta.

A su vez, Mikel también indicó: "De arriba abajo, todos empujan en la misma dirección. Damos al fan algo con qué soñar y estar orgulloso. Y ahora, hay que ganar más. La gesta era ganarla. Esto es el Arsenal y el nivel de exigencia es alto. A día de hoy, todavía me duele en lo más profundo no haber conseguido la Premier después de estar 10 meses peleando con el City. Pero así es el deporte. Dicho esto, lo conseguido con un equipo tan joven el Arsenal tenía la plantilla más joven de la Premier es de mérito".

"Eso lo tengo claro también. Muchas cosas pasaron. Nos penalizaron aquellos tres empates seguidos que tuvimos Pool, West Ham y Soton, y todas las desgracias que pasaron dos remontadas yendo dos arriba. Hubo tres o cuatro lesiones de jugadores importantes y a partir de ahí, todo se complicó. Cuando tuvimos al equipo completo, fuimos consistentes. En cuanto vinieron problemas, no nos alcanzó", expuso el español.

Más dichos de Mikel Arteta

Para cerrar, Mikel Arteta indicó: "Y luego, nuestro rival era el mejor equipo del mundo; la mejor plantilla del mundo; el mejor entrenador del mundo... No nos quedó otra que aceptarlo y darle la mano al campeón. En muchos momentos nos vi ganadores de la Premier League. El equipo me daba argumentos y teníamos conexión con la gente. Se creía en ello. Pero cuando empezamos a tener lesiones, sentí que nos iba a costar. El nivel de exigencia no se podía mantener. Si quieres ganar la Premier contra el City, tienes que llegar a abril-mayo con todos los jugadores disponibles y en su mejor momento. Y nosotros, por lesiones, no llegamos a eso".