La UNSJ pidió audiencia a Defensa por el proyecto CART y el láser telescopio chino

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, Jorge Castro, se refirió al informe de una comisión del Congreso de Estados Unidos que alude al láser satelital de origen chino instalado en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y aseguró que no existe ninguna actividad fuera del ámbito científico. Además, confirmó que solicitó una audiencia al Ministerio de Defensa de la Nación por la situación del radiotelescopio CART, cuyo proyecto se encuentra demorado.

El decano Jorge Castro confirmó que pidió una audiencia al Ministerio de Defensa. FOTO: DIARIO HUARPE

El láser satelital y las publicaciones científicas

Castro explicó que la mención en medios nacionales surgió a partir de un informe estadounidense que no se vincula directamente con el proyecto CART, sino con el sistema láser satelital que funciona en el observatorio ubicado en Chimbas.

Publicidad

“Siempre las opiniones que salen escritas hablan de posibles potenciales, pero no hay absolutamente nada concreto que pueda asociarse a una actividad no lícita, fuera del ámbito científico”, afirmó el decano.

El equipamiento, de origen chino, opera desde hace más de dos décadas y, según detalló, todas sus actividades quedan registradas públicamente en plataformas vinculadas a la NASA. Para consultar los datos, indicó, cualquier persona puede ingresar al sitio correspondiente y buscar “San Juan” junto al código identificatorio del sistema.

Publicidad

Desde el inicio del proyecto, en el año 2000, se han generado alrededor de 90 publicaciones científicas, en su mayoría realizadas por investigadores argentinos, aunque también existen colaboraciones internacionales, incluidas algunas con científicos chinos.

Castro subrayó que no han recibido requerimientos formales del Gobierno argentino para brindar explicaciones, aunque aseguró que, de ocurrir, “las puertas están abiertas” para mostrar instalaciones, reportes y resultados de investigación.

Publicidad

Pedido formal a Defensa por el CART

En paralelo, el decano confirmó que envió personalmente un pedido de audiencia al ministro de Defensa de la Nación para abordar la situación del radiotelescopio CART.

Explicó que existe un instrumento legal que establece que toda actividad espacial y observacional debe contar con el visto bueno del Ministerio de Defensa, requisito que —según señaló— no fue oportunamente tramitado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos haciendo gestiones diplomáticas, científicas y políticas. El proyecto está frenado, no podemos decir que esté caído porque no hay ninguna disposición que así lo establezca, pero está demorado”, precisó.

El CART presenta un alto porcentaje de avance y, de acuerdo con Castro, existe preocupación por parte de la contraparte china y de la Academia China de Ciencias para que el proyecto pueda concretarse.

Por su parte, el flamante director del observatorio, Marcelo Segura, sostuvo que uno de los principales objetivos de su gestión será dar continuidad a los proyectos en marcha, especialmente el radiotelescopio CART y los convenios de cooperación internacional con Italia y Estados Unidos.

En relación con el informe del Congreso estadounidense, consideró que el contexto responde a tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y que algunos reportes presentan “grises” o información confusa. “Hace 20 años que está operando ese láser satelital. Nuestros datos son científicos y se envían a instituciones internacionales que dependen de la NASA. No tenemos absolutamente nada que ocultar”, afirmó.

Finalmente, tanto Castro como Segura coincidieron en que la actividad del observatorio es pública, científica y transparente, y reiteraron la disposición de la institución a recibir a autoridades nacionales o internacionales que deseen interiorizarse sobre los proyectos en curso.