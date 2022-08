Una mujer llamada Pamela Benegas, de 35 años, sufrió una gran paliza en su local ubicado en las calles Entre Ríos y Rivadavia, en pleno centro. Los atacantes, un hombre y una mujer, que ingresaron con intenciones de “comprar” pero que finalmente la golpearon salvajemente, serían unos primos con los que no tiene contacto. La policía los identificó como Cristian y Yohana Villaruel.

La agresión tuvo lugar el pasado viernes, cuando las dos personas, quienes son hermanos entre sí y serían de apellido Villaruel, ingresaron al local. Mientras el hombre la agarraba de los brazos y la inmovilizaba, la mujer comenzó a agredirla a golpes de puño en la cara y el cuerpo. Además de los golpes, le arrojaron una abrochadora y la hirieron salvajemente. Los dos agresores serían familiares lejanos de la joven.

En este sentido, también le rompieron cosas, mercadería y propiedades del negocio. También quisieron golpear a su compañera, aunque no lograron cumplir con su cometido.

La mujer contó que todavía no comprueba que estas personas sean sus familiares, porque serían muy lejanos y no tienen contacto con ella. Por este motivo, aún no dar por hecha la situación que fuentes policiales sí confirman.

“Tengo la cara destrozada, me duele todo y me rompieron todo. Esta gente vino y me pegó sin tener consciencia de todas las cámaras que hay en lugar”, explicó Pamela a DIARIO HUARPE.