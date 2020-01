Lei de Perjúrio: "debate se é possível dar informação falsa para a Justiça", disse o Ministro da Jus

POR AGENCIA TÉLAM 11 de octubre de 2019

O ministro Nacional da Justiça e Direitos Humanos, Germán Garavano, disse que o projeto de lei de Perjúrio promovido pelo Governo procurar "debater se é possível dar para a justiça informação falsa", depois da apresentação realizada ontem junto com a Ministra da Segurança, Paricia Bullrich.







"O que este projeto vem fazer é debater se é possível dar para a justiça informação falsa, e isto acontece também no processo penal". "É mantido que ninguém pode declarar contra si próprio; a dúvida, a partir disso, tem a ver com que caso for indiciado pode mentir ou deve calar", manifestou o funcionário.







Garavano ampliou com que "o debate é se como sociedade permitimos que as partes mintam ou geramos um processo de verdade". "É uma mudança de filosofia na resolução dos conflitos, partindo da base que só podem ser resolvidos os conflitos partindo da verdade".







"É uma mudança de paradigma que procura colocar a justiça em valor", definiu o funcionário, e acrescentou: "eu diria que com a oposição vamos coincidir na necessidade de otimizar a justiça", afirmou o ministro.