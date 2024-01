Alejandro Andrés Alameda (31) compareció ante el juez de Garantías, Federico Rodríguez, después del incidente ocurrido en la madrugada del 2 de enero en Rawson, donde su hermano José Pablo Alameda (34) perdió la vida. Alameda está acusado de homicidio simple con exceso en la legítima defensa en perjuicio de su hermano. Por el hecho quedó en libertad mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de cinco meses.

Según la declaración de Alejandro Andrés Alameda, él actuó en defensa de su hijo y su ex pareja, quienes supuestamente estaban siendo amenazados por José Pablo. Alameda afirmó que su hermano se descontroló y que él no tuvo otra opción más que disparar en defensa propia. Expresó su amor por su hermano, pero afirmó que la vida de su hijo estaba en juego.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Durante su declaración, Alejandro Andrés Alameda relató que hubo un forcejeo entre él y su hermano, y que ambos cayeron al suelo. Alameda afirmó que su hermano se levantó y se dirigió directamente hacia su ex pareja e hijo, quienes estaban dentro de un automóvil. Alegó que su hermano no se detenía y que, a pesar de no querer hacerlo, se vio obligado a disparar para proteger a su familia.

Alameda también mencionó que consideró a su hermano después del incidente y llamó a la ambulancia ya la policía. Según su testimonio, su hermano le pidió perdón antes de recibir asistencia médica.

"No lo quise hacer, quiso matar a mi hijo y a la madre, mi ex. Él sabe que se descontroló. Estaba en juego la vida de mi hijo. Lo amo a mi hermano, pero era la vida de mi hijo", afirmó frente al juez.

La fiscalía ha solicitado una investigación exhaustiva de los hechos durante el período de la investigación penal preparatoria (IPP). Por el momento, consideran que hubo exceso en la legítima defensa debido a la falta de provocación suficiente.

Las pruebas recopiladas por la policía incluyen testimonios de testigos y pruebas científicas, como el informe de autopsia que reveló que José Pablo Alameda recibió un disparo en el costado izquierdo del abdomen, que perforó un intestino. También se encontraron indicios de otros disparos que no atravesaron el cuerpo de la víctima.

Publicidad

Detalles del incidente

Según el testimonio de Fernanda Jorquera, expareja de Alejandro Andrés Alameda, el incidente se originó a raíz de una discusión previa entre ella y José Pablo. Fernanda Jorquera afirmó que unos días antes había limpiado un televisor nuevo que estaba en una caja que Alejandro le había regalado a José Pablo. A José Pablo no le gustó que lo tocara y se lo echó en cara. El día del incidente, hubo otra discusión en la que José Pablo le exigió a su hermano que le comprara un televisor nuevo porque lo había tocado.