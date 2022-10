Debido a las problemáticas que sufren los inquilinos de San Juan, desde la asociación que los representan buscan presentar en unas dos semanas un proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de que se cree una Defensoría del Inquilino que los defienda.

“En dos semanas estaremos presentando el proyecto en mesa de entrada para que consideren o no la creación de una Defensoría del inquilino. Esto es en un contexto difícil, donde el inquilino no tiene los medios ni el lugar para hacer los reclamo ante un abuso inmobiliario constante, lo mejor sería que se cree esta defensoría, sería similar a Defensa al Consumidor”, explicó a DIARIO HUARPE el titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán.

Bazán dio a conocer los problemas con los que se encuentran las personas que alquilan y entre ellos están que el propietario aplica aumentos cuando lo desean, no quieren que los contratos sean cada tres años, no devuelven los depósitos, no entregan factura, entre otros.

“La inmobiliaria en ningún caso representa a los inquilinos”, afirmó el titular de la asociación. Ante esta problemática, los inquilinos recurren a este organismo para ver de qué maneras pueden resolver los distintos conflictos. No obstante, desde la asociación no tienen tantos recursos económicos, así que no puede aborsar todas las situaciones.

“Los inquilinos no tienen los recursos para iniciar acciones legales, enviar cartas documentos o buscar profesionales que les ayuden a resolver el problema, por eso es necesaria esta defensoría”, sostuvo Bazán.

Tal como lo indica su nombre, el objetivo de la creación de dicha defensoría sería la de proteger los derechos de los locatarios ante posibles injusticias o irregularidades por parte de las inmobiliarias.

Según lo que dio a conocer Bazán, en el IPV hay 84.000 personas inscriptas, de ese número, el 90% son inquilinos, aunque, para inscribirse en ese organismo se debe tener un grupo familiar, por lo que quedan afuera las personas solteras, los estudiantes que alquilan, entre otros.

