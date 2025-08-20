Las elecciones en el departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) están en el centro de la controversia tras la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Fcefn) de anular los comicios que habían elegido a Gustavo Ortiz como director. El consejo directivo aprobó esta anulación.

El problema comenzó tras las elecciones, donde un grupo de profesores denunció que no fueron incluidos en el padrón electoral, por lo que no pudieron contarse los votos de muchas personas que podrían haber cambiado el rumbo de los resultados. En cuanto a la defensa de la parte acusada, alegaron que dicho grupo de personas debía votar al departamento de Matemática y Química, el cual hace un par de años formaba parte del de Geofísica.

Publicidad

Ortiz, quien fue elegido en el claustro el pasado 26 de junio, fue figura central en esta disputa, denunciando un posible trasfondo político en el proceso que buscaba invalidar su elección. Tras la anulación confirmada, la postura es firme: "Vamos a judicializar el caso". El subdirector, en diálogo con DIARIO HUARPE, había asegurado previamente que si el Consejo Directivo adhería a la recomendación de repetir los comicios, él recurriría a la Justicia para defender su elección.

La anulación surge a raíz de un dictamen de Asuntos Legales de Rectorado de la UNSJ que recomendaba repetir las elecciones en el departamento. Esta recomendación fue el punto central de la reunión del Consejo Directivo de la Fcefn, donde se definió el escenario actual. Ante esto, Ortíz acudirá a la Justicia para intentar quedarse en el puesto por el cual fue votado en principio.