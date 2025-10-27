La renovación en el Senado proyectaba un crecimiento indefectible en La Libertad Avanza, que hace seis años no competía como espacio. Sin embargo, el armado oficialista golpeó con contundencia en los ocho distritos que elegían representantes para la Cámara alta y provocó una significativa reducción en la bancada peronista, que continuará como fuerza mayoritaria pero con menos capacidad de antagonismo que en los primeros dos años de la gestión de Javier Milei.

De los ochos distritos que votaron por el cambio de un tercio del Senado (Chaco, ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego), La Libertad Avanza tuvo un resultado positivo en cinco, pasando de ocho a 20 bancas. En simultáneo, el peronismo redujo su representación de 34 senadores (a tres del quorum) a 28. Existe una salvedad en la bancada libertaria: la segunda candidata por el Chaco, Silvana Schneider, forma parte del radicalismo local, que sostiene una alianza estratégica con el oficialismo nacional.

Aún así, el Gobierno precisará cuatro votos más para alcanzar el tercio de la Cámara alta para blindar los vetos presidenciales. No tendrá complicaciones para llegar a ese número, considerando que el PRO retiene seis bancas, por lo que la mirada oficialista estará puesta en los sectores radicales (9) y provincialistas (9). Con el impulso electoral, La Libertad Avanza tendrá una postura ventajosa para garantizarse respaldos que se plieguen a su estrategia parlamentaria. La cintura libertaria será la que determine la construcción de un conglomerado oficialista, que le devuelva la iniciativa que tuvo en su primer año de gestión.

Elección 2025: cómo quedará el Senado

La nueva composición de los bloques será: