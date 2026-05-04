Este lunes por la tarde, el suelo argentino recibirá bajo una custodia máxima a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el mundo del hampa como “Pequeño J”. El ciudadano peruano, sindicado como el autor intelectual del escalofriante triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, fue entregado por las autoridades de Perú tras meses de gestiones diplomáticas.

El operativo de extradición comenzó en la madrugada de este lunes en el penal de Ancón II, donde agentes de Interpol tomaron custodia del detenido para trasladarlo hacia el aeropuerto. A su arribo a la Argentina, será custodiado por la Policía Federal hasta un penal federal, para quedar a disposición del Juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Una represalia narco cargada de horror

La causa investiga el asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo. Las jóvenes fueron captadas bajo engaño en Ciudad Evita con la promesa de una fiesta, pero terminaron secuestradas en una vivienda de Florencio Varela. Allí, según la instrucción, fueron torturadas y asesinadas en una presunta represalia por el robo de cargamentos de droga.

Lo más macabro de la investigación apunta a que el crimen habría sido transmitido en vivo para un grupo cerrado de la organización criminal. Los cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de la casa gracias al rastreo de cámaras de seguridad que detectaron la camioneta utilizada por la banda.

El camino a la justicia

“Pequeño J” había logrado escapar de Argentina oculto en un camión de pescados, pero una comunicación telefónica con su novia permitió a los investigadores localizarlo en Perú. Con su llegada, la justicia busca cerrar el círculo sobre una organización que ya tiene a once personas identificadas, entre ellas quienes cavaron la fosa, quienes limpiaron la sangre y quienes filmaron el horror.

Este martes, Valverde Victoriano deberá sentarse frente al juez en el Juzgado Federal de Morón. Su declaración será clave para determinar las responsabilidades de los otros detenidos y confirmar si existen más cómplices en las sombras de este caso que conmovió al país.

Los principales imputados: