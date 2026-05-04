La foto de Mirtha Legrand tras sus problemas de salud que causó impacto

El mundo del espectáculo recuperó la sonrisa después de varios días de incertidumbre por la salud de Mirtha Legrand. Lo que comenzó como una preocupación generalizada se transformó en alivio al conocerse que la diva nacional ya se encuentra en plena recuperación en su hogar.

Todo comenzó hace dos semanas cuando le diagnosticaron una bronquitis muy fuerte que no era un simple resfrío. Debido a este cuadro los médicos le indicaron antibióticos y reposo absoluto por una semana.

A pesar de que el tiempo de descanso inicial se cumplió la conductora no pudo estar al frente de su programa por segunda semana consecutiva. Sin embargo la periodista Débora D Amato utilizó su cuenta de X para compartir una imagen que trajo mucha tranquilidad a sus seguidores.

La postal fue capturada durante el cumpleaños de Elvira Guaraz quien es la empleada de confianza de la conductora. Al publicar la foto la periodista escribió que "Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima".

La propia Chiqui decidió romper el silencio aprovechando el feriado por el Día del Trabajador. En una charla privada con Ángel de Brito la animadora reconoció que "Fue bronquitis y bastante fuerte" pero de inmediato llevó calma a su público al asegurar que "Estoy casi repuesta".

Con este panorama alentador y la imagen que se filtró desde su intimidad todo indica que sus profesionales médicos de confianza le permitirán volver a la pantalla chica en los próximos días para recuperar su histórico lugar en la televisión argentina.