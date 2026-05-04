Ricardo Darín contó la gran deuda que le quedó desde su adolescencia

Ricardo Darín sorprendió al mundo del espectáculo con una confesión muy personal sobre su pasado. El artista se sinceró sobre un aspecto de su vida que todavía hoy le genera arrepentimiento y mucha nostalgia. El actor admitió que "Tengo varias cosas, una de ellas es no haber terminado mis estudios secundarios y universitarios" al repasar su trayectoria.

Esta elección no fue casual, sino que estuvo impulsada por las necesidades urgentes de su entorno familiar. Darín recordó que "Yo empecé a trabajar desde muy chico y me absorbió toda la energía el trabajo en la actuación. No me quiero justificar, pero era muy joven, tenía 12, 13 o 14 años" para explicar por qué se alejó de las aulas.

En ese momento, su realidad en el hogar era compleja y demandaba una madurez prematura para colaborar con los gastos diarios. El protagonista de grandes éxitos señaló que "Mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica" como el motivo principal de su ingreso temprano al mercado laboral.

A medida que su carrera despegaba, las responsabilidades profesionales ganaron terreno frente a los libros y las carpetas. Sobre este periodo de gran crecimiento artístico, Darín reflexionó que "Tuve la suerte, en término ambivalente, de que me invitaban mucho a trabajar, entonces eso me absorbió mucho tiempo y empecé a dejar los estudios" al analizar cómo la actuación lo alejó definitivamente de la formación académica tradicional. Aquella situación de su niñez marcó un punto de quiebre que lo acompañó durante toda su vida adulta.