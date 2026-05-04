Un motociclista que luchaba por su vida desde hacía más de dos semanas murió este domingo 3 de mayo, alrededor de las 20 horas, como consecuencia de las graves heridas sufridas en un siniestro vial en Capital. La víctima fue identificada como Ricardo Valdez, de 62 años, oriundo del departamento Rawson.

El hecho que derivó en su fallecimiento ocurrió el pasado 15 de abril, cuando Valdez protagonizó un violento choque mientras circulaba en una motocicleta. Desde ese momento, permanecía internado en estado crítico en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

De acuerdo a las primeras pericias, en el siniestro estuvieron involucradas dos motos: una Motomel Serie 2 de 150 cc y una Yamaha FZ de 150 cc, esta última conducida por la víctima. Según la reconstrucción inicial, Valdez circulaba por calle Paula en sentido de sur a norte, mientras que el otro rodado lo hacía por avenida Libertador de este a oeste.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron completamente enganchados tras la colisión, lo que hace presumir que se desplazaban a alta velocidad al momento del choque.

Valdez sufrió las heridas más graves al golpear su casco contra el pavimento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó en estado crítico y permaneció internado durante más de dos semanas, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.