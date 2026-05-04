El Gobierno nacional oficializó este lunes el destino de fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de bienes del Estado para financiar a las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El esquema forma parte del denominado “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, que apunta a fortalecer las capacidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mediante inversiones en equipamiento, infraestructura y sistemas estratégicos.

Según detalla la norma, se destinará el 10% de los ingresos generados por la venta, concesión o transferencia de bienes del Estado nacional, además del 70% de lo recaudado por la venta o concesión de activos que ya pertenecen a las propias Fuerzas Armadas.

La decisión responde a un diagnóstico oficial que advierte limitaciones en el actual esquema presupuestario de Defensa, donde gran parte de los recursos se destinan a gastos de personal y funcionamiento, dejando poco margen para inversiones en modernización y equipamiento.

Con este nuevo mecanismo, el Ejecutivo busca garantizar financiamiento sostenido para recuperar capacidades militares, actualizar tecnología y mejorar la infraestructura estratégica, en un contexto internacional que exige mayor preparación en materia de defensa.

El decreto también modifica normativas previas sobre la administración de bienes del Estado, que hasta ahora destinaban la totalidad de esos ingresos al Tesoro Nacional, y redefine su distribución para priorizar el área de Defensa.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar sectores considerados clave, aunque también abre el debate sobre el uso de recursos provenientes de privatizaciones y su impacto en el esquema general de financiamiento del Estado.