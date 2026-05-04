En medio de la derrota 1-0 ante Atlético Tucumán, Eduardo Coudet protagonizó una de las imágenes más llamativas de la jornada: le pidió más aliento a los hinchas de River y, segundos después, juntó las manos para pedir disculpas por el nivel del equipo.

El gesto ocurrió en el segundo tiempo, cuando el Millonario buscaba el empate. Tras una jugada encabezada por el juvenil Lautaro Pereyra, el DT levantó los brazos para incentivar el apoyo desde las tribunas. Luego, ante la respuesta del público, volvió a dirigirse a ellos con un claro gesto de disculpa, en un contexto de creciente malestar por el rendimiento.

River llegaba a este partido con la tranquilidad de tener asegurado el segundo lugar de su grupo, favorecido por otros resultados, pero la caída generó sorpresa. Atlético Tucumán cortó una larga racha negativa como visitante y aprovechó errores defensivos para quedarse con el triunfo en el Monumental.

El equipo se fue silbado al entretiempo y también al final del encuentro, reflejo de una relación tensa con los hinchas, que reclaman no solo resultados sino también un mejor funcionamiento futbolístico.

En la conferencia de prensa, Coudet explicó el sentido de sus gestos y evitó cualquier reproche hacia el público. Reconoció que el equipo está en deuda y que el pedido fue una forma de intentar generar una reacción colectiva: buscó “engancharse” con el clima del estadio, aunque admitió que no lo lograron.

El entrenador fue autocrítico y asumió la responsabilidad por el rendimiento. Definió la actuación como “malísima” y la calificó como la peor desde su llegada, al tiempo que remarcó que River no logró transmitir buenas sensaciones dentro del campo.

Pese a que el ciclo muestra números positivos en cuanto a resultados, el funcionamiento sigue sin convencer. La derrota en el Superclásico y la irregularidad en el juego profundizaron el malestar, que volvió a evidenciarse con cánticos y reproches durante el partido.

Ahora, River deberá recuperarse rápidamente: en los próximos días afrontará un compromiso clave en la Copa Sudamericana ante Carabobo y luego disputará los playoffs del torneo local, donde intentará cambiar la imagen futbolística y reconciliarse con su gente.