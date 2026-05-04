Una famosa se metió en medio de la pareja de Colapinto y Maia Reficco

La ciudad de Miami es testigo de un gran momento para Franco Colapinto tanto en lo profesional como en lo sentimental. El joven piloto tuvo una actuación sobresaliente con el equipo Alpine en territorio estadounidense. Gracias a su desempeño se aseguró el lugar número ocho para la carrera Sprint de este sábado que consta de 19 vueltas.

Después de terminar la clasificación el corredor subió un video a sus redes sociales junto a Maia Reficco. En las imágenes se los ve a los besos y abrazos confirmando la relación que blanquearon hace pocos días. Entre los miles de comentarios destacó el de María Becerra quien no pudo ocultar su ternura ante el vínculo. La nena de Argentina escribió "Awwww amando esta pareja" junto a varios emojis de caritas enamoradas.

El gesto de la cantante generó un impacto inmediato entre los seguidores que celebran este amor. Maia ya venía acompañando al piloto en sus compromisos previos como la exhibición en Palermo y su reciente domingo soñado. Con este apoyo de una de las figuras más grandes de la música el noviazgo se consolida como el más comentado de la actualidad.