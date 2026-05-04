Wanda Nara confesó el insólito "problema de millonaria" que tiene

Wanda Nara se encuentra en Montevideo por las grabaciones de la serie Triángulo Amoroso y desde allí se conectó con el programa Vuelta y Media de Urbana Play. Ante la consulta sobre sus privilegios económicos, ella fue tajante y dijo que "La verdad que yo nunca viajé en economy. Nunca". Ante la sorpresa de la mesa, ella aclaró que "No les voy a inventar algo que no me pasó".

La mediática recordó que su primera experiencia de larga distancia fue cuando Maxi López fue transferido a un club ruso. Al respecto, ella precisó que "Mi primer viaje largo fue demasiado largo y fue a Rusia y fue en business". Además, bromeó sobre las ventajas de la comodidad al asegurar que de otra forma "hubiera llegado a una tortícolis tremenda".

Sin embargo, la empresaria aplica una lógica distinta con sus cinco hijos para que entiendan el valor del esfuerzo. Ella comentó que "Mis hijos sí han viajado en economy... para que valoren más, para que conozcan porque viajar ya es para pocos y hay que valorarlo". Su objetivo como madre es que ellos tengan una visión amplia y por eso busca que "Quiero que sean igual de felices y que si tienen la posibilidad el día de mañana está bueno, pero nada, que conozcan todo en la vida".

Sobre su pasado, Wanda recordó que vivió en barrios como Boulogne, Martínez y San Isidro antes de alcanzar la fama internacional. Para marcar que conoce la realidad de la mayoría, ella enfatizó que "Yo me subí a un subte, entonces sé, y viajé y caminé y realmente me hice de abajo".

En cuanto a sus bienes, se definió como alguien muy conservadora y reveló que todavía conserva el vehículo que compró con sus propios ingresos al decir que "Tengo mi primer auto... es una Range Rover. Me lo compré trabajando". Actualmente, mientras trabaja en Uruguay, recibe el apoyo a la distancia de Martín Migueles, quien le envió flores al hotel.