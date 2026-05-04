Coti Romero confirmó que tiene nuevo novio: el millonario que la conquistó

Coty Romero regresó a Argentina luego de ser expulsada de La Cárcel de los Gemelos, el famoso reality de España, con una noticia que sorprendió a todos. Durante la conducción del stream de La noche de los ex junto a Daniela Celis, la joven abrió su corazón sobre su situación actual. Ante la curiosidad de sus compañeros, ella admitió que "Creo que enamorada es una palabra muy fuerte, pero es cierto que conocí gente muy linda" en su reciente experiencia en el exterior.

El nuevo interés amoroso de la influencer sería un productor llamado John, aunque ella optó por resguardar su identidad bajo el seudónimo de el chico J. Esta conexión parece haberle devuelto la ilusión tras su ruptura con Nacho Castañares. Al reflexionar sobre sus vínculos anteriores, la mediática explicó que "Después de salir de Gran Hermano me costó mucho que me llame la atención alguien, por eso creo que me relacioné con gente de mi mismo ámbito".

La profundidad de este encuentro fortuito en Europa marcó una diferencia sustancial en la vida de la correntina. Ella misma profundizó sobre sus sentimientos actuales al relatar que "Todavía no me había pasado de conectar con alguien así de lindo, de sentir que quiero cuidar el vínculo que se está formando, y de no querer exponerlo tanto porque además la persona no es conocida". El entusiasmo de la joven se hizo evidente al notar que por fin pudo conectar con alguien de una manera especial después de mucho tiempo.

Aunque el romance es incipiente, la felicidad de la protagonista es total en este nuevo capítulo de su vida amorosa. Para finalizar su relato y dejar la puerta abierta a lo que vendrá, la exjugadora concluyó que "Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito". Por el momento no existen confirmaciones oficiales adicionales, pero su testimonio dejó en claro que está viviendo un presente de mucha alegría.