El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a cinco provincias del país, entre ellas San Juan, donde se esperan ráfagas que podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora durante la jornada.

Las zonas afectadas por vientos fuertes para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

El fenómeno estará marcado por vientos persistentes del sector sur con velocidades sostenidas que podrían oscilar entre los 30 y 50 km/h, acompañadas por ráfagas intensas que incrementarán el riesgo de complicaciones en actividades cotidianas.

Según el parte oficial, estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, caída de ramas, interrupciones momentáneas y dificultades para la circulación, especialmente en zonas abiertas o rutas.

En el caso de San Juan, la alerta abarca principalmente sectores del este provincial y el Gran San Juan, donde el viento sur suele intensificarse con ráfagas fuertes en cortos períodos de tiempo.

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y extremar precauciones al conducir.

El evento se da en el marco de un frente frío que avanza sobre la región de Cuyo, generando un descenso de temperatura y condiciones inestables en distintas zonas del país.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante posibles contingencias derivadas del viento.