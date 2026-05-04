Una auditoría interna del PAMI destapó un presunto esquema millonario de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que afecta a jubilados en distintas regiones del país. El relevamiento identificó maniobras sistemáticas como sobrefacturación, prestaciones fantasma y cobros indebidos a afiliados.

El informe, elaborado a partir de cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales, determinó que no se trata de hechos aislados sino de prácticas repetidas en provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja.

Entre las irregularidades más frecuentes aparece la sobrefacturación de anteojos. Según se detectó, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de mayor valor, llegando a cobrar hasta cinco veces más que el costo real.

También se identificaron prestaciones sin respaldo clínico, como consultas y estudios que no fueron realizados o que carecían de historia médica. En algunos casos, una proporción significativa de las órdenes auditadas no tenía sustento sanitario, lo que refuerza la hipótesis de maniobras fraudulentas.

Otra modalidad detectada fue la existencia de circuitos cerrados entre profesionales y ópticas, con derivaciones concentradas en determinados prestadores, así como cobros indebidos a jubilados por servicios que debían estar cubiertos por la obra social.

El impacto de estas prácticas no solo perjudica a los afiliados, que terminan pagando por prestaciones irregulares, sino también a las finanzas del organismo, que afronta gastos inflados por servicios inexistentes o sobrefacturados.

A partir de los hallazgos, se avanzó con denuncias judiciales y la apertura de múltiples causas por posibles delitos como estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.